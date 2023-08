Schietpartij aan Friesestraatweg in Groningen. Politie lost waarschuwingsschoten.

De politie heeft de omgeving afgezet (foto's Patrick Wind - 112groningen)

Vanuit de wijk Paddepoel in Groningen komen verschillende berichten binnen over een schietpartij op de Friesestraatweg nabij de brug over het Reitdiep. De politie bevestigt dat er meldingen over een schietpartij zijn binnengekomen.

Verschillende politiewagens gingen in volle snelheid richting Paddepoel, op P2000 wordt gesproken over van een schietpartij. De politie is met veel manschappen aanwezig en heeft de omgeving afgezet met lint. Over gewonden is nog niets bekend.

Op Twitter laat de politie weten dat een korte achtervolging heeft plaatsgevonden waarbij de politie een waarschuwingsschot heeft gelost. Er is nog niemand aangehouden.

Later meer..