Hans Loeve van boekhandel Riemer is Boekverkoper van het Jaar

Foto via Stichting Elspeet (Facebook)

Hans Loeve, manager en verkoper bij Boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat, is uitgeroepen tot Boekverkoper van het Jaar. Dat maakte de Stichting Elspeet, een vakvereniging voor medewerkers in het boekenwezen, maandagmiddag bekend.

Volgens de jury van de prijs is Loeve, die bij Riemer zowel in Groningen als Amersfoort, een boekpromotor in hart en nieren: “Loeve leeft voor het boek en verzint steeds nieuwe manieren om lezers te vinden. Niet alleen leest hij ontzettend veel en breed, hij weet zowel klant als collega aan te sporen meer te lezen. Als hij vertelt, sprankelt en schittert het. De Albert Hogeveenbokaal is een kroon op jaren trouwe dienst. En we hopen dat hij nog jaren doorgaat met alle prachtige evenementen ter promotie van het boek.”

Met de jaarlijkse uitreiking van de Albert Hoogeveenbokaal wil de Stichting Elspeet enthousiaste, servicegerichte boekhandelaars belonen voor zijn of haar werk. De vakjury bestond dit jaar uit Mark H. Stokmans (auteur van Land van Echo’s), Willemijn Peene (uitgever Lebowski), Caroline Mussche (Clavis Uitgeverij), Meriam Wehrens (Boekverkoper van het Jaar 2022-2023), Maaike Broere (bestuurslid Stichting Elspeet) en Fleur Smid (voorzitter Stichting Elspeet).