Werknemers suikerfabriek Hoogkerk krijgen forse loonsverhoging; bonden zijn ‘dik tevreden’

Foto via Google Maps - Streetview

De werknemers van de suikerfabriek van Cosun in Hoogkerk (Vierverlaten) kunnen vanaf deze maand rekenen op een forse loonsverhoging. Dat maakten vakbonden FNV en CNV vrijdagmiddag bekend. Volgens de bonden gaan alle werknemers er minimaal 420 euro per maand op vooruit.

Onderhandelaar Anthony Williams (CNV) noemt het ‘één van de stevigste bodems’ die de bonden dit overeenkwamen met werkgevers: “Hoog op onze lijst stond een reparatie van de hoge inflatie, met name ook voor werknemers in de lagere inkomensgroepen. Dat is gelukt. De lonen bij Cosun gaan per 1 juli met acht procent omhoog, met een bodem van minimaal 420 euro per maand. Werknemers in de lagere salarisschalen maken daarmee een forse stap. We zijn daar dik tevreden mee.”

Volgens de bonden verdient straks niemand bij Cosun minder dan 14 euro per uur. Een mooi resultaat na taaie onderhandelingen, aldus FNV-bestuurder Cem Laçin: “De kracht van de werknemers is uiteindelijk doorslaggevend geweest. Daardoor hebben we goede loonafspraken kunnen maken. Dat is ook hard nodig, gezien de hoge inflatie.”

Maar helemaal tevreden zijn de vakbonden nog niet. CNV en FNV willen doorpraten met Cosun over het relatief hoge aantal langdurige flexcontracten. Minimaal 25 uitzendkrachten krijgen nu een vaste baan, maar dat kunnen er volgens de bonden meer worden.

De bondsleden moeten de komende weken nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat.