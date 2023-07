Man met bijl richt vernielingen aan in Hoogkerk, verdachte opgepakt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 45-jarige man uit Groningen aangehouden die in Hoogkerk tal van vernielingen had gepleegd met een bijl.

Rond 04.45 uur kwam er op de meldkamer van de hulpdiensten een melding binnen dat er vernielingen werden gepleegd aan de Zuiderweg in het dorp. Agenten gingen daarop naar de locatie. “Wij zagen al snel de verdachte lopen”, vertelt de politie. “De persoon had een bijl bij zich en een groot mes. Wij hebben de man aan kunnen houden. Dit verliep zonder problemen.”

In de straat bleken van meerdere gebouwen ramen en deuren ingeslagen te zijn. Zo zijn meerdere ramen van een rijwielhandel, een makelaar en een drogisterij kapot gemaakt. De politie doet verder onderzoek in de zaak, en heeft aangiftes opgenomen van gedupeerden.