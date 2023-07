Cosun plaatst komend weekend leidingbrug over Hoendiep bij Vierverlaten

Foto via Google Maps - Streetview

Cosun Beet Company gaat komend weekend een nieuwe leidingbrug over het Hoendiep hijsen. Daarom is de gelijknamige straat bij de suikerfabriek komende zaterdag zeker dicht. Mogelijk moet er ook zondag nog gewerkt worden.

De drie brugdelen worden komend weekend over de weg getransporteerd vanaf Staalbouw Smid Hoogkerk naar de locatie van de suikerfabriek. Daar zullen deze vervolgens op hun plek worden gehesen over het Hoendiep. De weg is zaterdag afgesloten voor al het verkeer tussen de kruising met de Aduarderdiepsterweg en de aansluiting met de Vierverlatenweg. Afhankelijk van het verloop van de

werkzaamheden zal dit ook voor komende zondag gelden.

De nieuwe brug is nodig voor het zogenaamde V-RISE project van Cosun in de fabriek. De suikerfabrikant wil in haar fabrieken een nieuwe manier van werken invoeren, waarbij meer restwarmte gebruikt gaat worden bij de productie. Dat moet met name de kristallisatie van de suiker energiezuiniger maken. Het bedrijf mikt op veertig procent minder uitstoot dan vijf jaar geleden en een halvering van het gasverbruik. Dat laatste moet tien miljoen euro aan besparingen opleveren binnen de fabrieken in Vierverlaten en Dinteloord.