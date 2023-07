Blauwbrugje ook komende tijd afgesloten: “We werken aan een noodoplossing”

Blauwbrugje, foto Jan K Berends.

Het Blauwbrugje, de fietsbrug tussen het Reitdiep en de Zernike Campus, blijft ook de komende periode gesloten voor fietsers en voetgangers. Dat laat Groningen Bereikbaar dinsdag weten.

“We wachten op de levering van een nieuwe motor”, laat Groningen Bereikbaar weten. “Tot die tijd werkt de gemeente Groningen aan een noodoplossing. Het is op dit moment onbekend wanneer de brug weer gebruikt kan worden.” De problemen ontstonden eind juni. Aanvankelijk werd gemeld dat er een storing was ontstaan in de fietsbrug die binnen een aantal dagen verholpen zou kunnen worden. Al snel werd echter duidelijk dat de problemen erger waren dan gedacht.

Uit onderzoek was gebleken dat er een defect is in de motor. Het Blauwbrugje is niet de enige brug die met problemen kampt. Ook de Trompbrug heeft te maken met motorproblemen.