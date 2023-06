Zwembad Hoogkerk loopt ‘eindelijk’ weer langzaam vol water

Foto via Gemeente Groningen

Ze moeten nog twee weken geduld hebben voor het zwembad open gaat, maar toch ging zaterdagmiddag in Hoogkerk de vlag al uit. Na twee jaar wachten stroomt er eindelijk weer water het zwembad in.

Door verschillende redenen bleef het zwembad, dat dateert uit 1935, de afgelopen jaren dicht. Eerst was er de coronacrisis. Maar ondertussen had men ook te maken met een tekort aan vrijwilligers en waren er bestuurlijke problemen. Vorig jaar werd er ook nog eens een lange scheur in het bad ontdekt waardoor het water uit het bad liep. Dit moest eerst gerepareerd worden, maar de reparatie bleek een ingewikkelde klus te zijn. Uiteindelijk werd er door de gemeente een bedrag van 95.000 euro beschikbaar gesteld waarmee de scheur gerepareerd werd, en het bad een nieuwe coating kreeg.

In het dorp leidde de situatie tot veel onvrede. “Het zwembad hoort bij Hoogkerk, en het is ons een doorn in het oog als je tijdens zo’n mooie zomer niet kunt zwemmen”, liet voorzitter Ronald Kenter van de wijkraad vorig jaar zomer weten. “Het zwembad wordt enorm gemist. Door de ouderen die er in de ochtenden hun baantjes zwommen, maar ook door de kinderen en jongeren die er nu niet kunnen ravotten.” Men liet het er ook niet bij zitten en er werd een nieuw bestuur opgericht, en er werden vrijwilligers gezocht. Zaterdagmiddag werd door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport de pomp aangezet waarmee het water het zwembad werd ingepompt. Vanaf 8 juli kan er weer gezwommen worden.