Zwembad Hoogkerk gaat over twee weken weer open langdurige sluiting

Foto via Gemeente Groningen

Het zwembad in Hoogkerk gaat, na twee jaar sluiting door schade, corona en een tekort aan vrijwilligers, op zaterdag 8 juli weer open voor het publiek.

Dat maakte het zwembad donderdagmiddag bekend, via de gemeente Groningen.

Het zwembad was door corona in 2020 en 2021 slechts beperkt open. Vorig jaar leek betere tijden te brengen, maar in januari vorig jaar werd er een scheur gevonden in het bad. Omdat onderzoek en herstel veel langer ging duren dan aanvankelijk werd gedacht, bleef het zwembad de hele zomer dicht. In februari begon het herstel van het bad, maar de hoge energieprijzen dreigden opnieuw roet in het eten te gooien. De gemeente sprong bij en hielp ook mee bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het bad nog deze zomer te kunnen openen voor zwemmers. Het grote zwembad is opnieuw gecoat en met een grote groep vrijwilligers en medewerkers van de gemeente is het terrein weer toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Inmiddels zijn er ook vijf nieuwe vrijwilligers toegetreden tot het bestuur van het zwembad. Daaruit zijn meteen ambitieuze plannen naar voren gekomen: de komende jaren wil het zwembad geld uitsparen, zodat het bad in Hoogkerk mogelijk weer gevoed kan worden door een natuurlijke bron. Deze bron heeft in het verre verleden mogelijk al voor natuurlijk zout water gezorgd in het honderd jaar oude zwembad. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek, want er staan eerst nog een aantal herstelwerkzaamheden en aandachtpunten op de rol.

Het bestuur zoekt voor de komende twee zaterdagen vrijwilligers die mee willen helpen om de laatste puntje op de i te zetten voor de feestelijke opening op 8 juli. Wie één van deze dagen wil komen helpen, of iets anders kan betekenen voor het zwembad, kan zich melden bij het bestuur via info@zwembadhoogkerk.nl.