‘We staan even stil voor een schaap, we proberen hem te vangen’

Foto: Skitterphoto via Pexels.com

Reizigers tussen Groningen en Assen lachten aan het einde van maandagmiddag in koor in een trein tussen Groningen en Assen. In een exemplaar uit de tegenovergestelde richting moet hetzelfde tafereel hebben plaatsgevonden.

De treinen kwamen tussen Groningen-Europapark en Haren tot stilstand. Niet veel later werd duidelijk waarom, dankzij een boodschap van een conducteur over de intercom: “Dames en heren, we staan even stil vanwege een schaap op het spoor. We gaan hem proberen te vangen.”

Uit de trein vanuit Assen was al een conducteur of machinist uitgestapt om het dier, wat waarschijnlijk uit een veld naast het spoor was gebroken, terug naar zijn stuk gras te begeleiden. Dat was vrij snel voorbij. Na een stop van nog geen vijf minuten konden beide treinen weer verder.