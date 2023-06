Sterrenrestaurant in Hoogkerk gaat studenten opnieuw korting geven

Foto: Ewoud Rooks

Studenten krijgen in de maand juli opnieuw 50% korting op de menuprijs bij sterrenrestaurant Noor in Hoogkerk. Vorig jaar werd de actie voor het eerst gehouden.

De actie werd in 2022 in de herfst gehouden. “De vier datums die we toen beschikbaar hadden, waren binnen een minuut uitverkocht”, laat eigenaar Jeroen Brouwer weten. “In de maand juli stellen we nu twaalf datums beschikbaar. Wat we hier mee willen bereiken is dat een toprestaurant toegankelijker wordt voor studenten, en dat we tegelijkertijd investeren in potentiële gasten van de toekomst.”

Restaurant Noor opende vorig jaar maart de deuren. In mei ontvingen ze direct een Michelinster. Een ster die ze dit jaar wisten te behouden. Voor het avontuur in Hoogkerk runden Jeroen en Marleen het restaurant De Loohoeve in Schoonloo. Jeroen: “Met zulke onderscheidingen behoor je tot de top van Nederland en dat kan een drempel zijn voor jonge mensen. Wij herinneren ons nog goed dat eten op niveau vaak onbereikbaar voor ons was toen wij nog studeerden, terwijl wij heel graag gastronomische inspiratie op wilden doen. Daarom geven we studerende jongeren die interesse hebben in gastronomie een korting van 50% op de menuprijs.”

De actie loopt van 5 tot en met 29 juli, en is geldig op woensdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag. De actie is van toepassing op studenten die tussen de 18 en 25 jaar oud zijn, en die daadwerkelijk studeren en dit ook kunnen aantonen.