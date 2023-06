Persoon gewond bij schietpartij in Hoogkerk, verdachten voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietpartij in de Arteveldestraat in Hoogkerk is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een schietincident kwam rond 19.15 uur bij de politie binnen. “Wat we op dit moment weten is dat er één persoon gewond is geraakt”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Wij zijn direct een onderzoek gestart. We zijn op zoek naar twee mannen die na het schietincident gevlucht zijn. Over de toedracht is op dit moment nog niets bekend.” In Hoogkerk wordt door de politie onderzoek gedaan, waarbij er onder andere met buurtbewoners wordt gesproken.

Ondertussen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben. “Heb je in de buurt twee mannen gezien die zich verdacht gedroegen, heb je camerabeelden, of heb je andere informatie die ons kan helpen, neem dan contact op met de politie op alarmnummer 112.”

Later meer.