Nieuwe cao universiteiten nog niet in zicht, maar wel vooruitgang geboekt

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Er is nog geen zicht op een nieuwe cao voor personeel op de Nederlandse universiteiten. Wel wordt er vooruitgang geboekt. Dat laat vakbond FNV weten.

Afgelopen week vond er een zesde onderhandelingsronde plaats. “We boeken vooruitgang, maar er is nog onvoldoende resultaat”, meldt het FNV. Dat het langzaam gaat wordt deels veroorzaakt door een ultimatum dat voor het basis- en voortgezet onderwijs door de vakbonden aan het kabinet is gesteld en nog beantwoord moet worden, waarbij er mogelijke gevolgen zijn voor andere onderwijssectoren. Dit proces wil men niet in de wielen rijden. Voor het andere deel heeft het te maken met het ontbreken van goede afspraken in het terugdringen van tijdelijke contracten voor docenten. “Op 28 juni verwachten we voldoende helderheid te hebben op deze punten, waarna we goede afspraken denken te kunnen maken, die we aan de leden voor kunnen leggen.”

Vanwege de hoge inflatie willen de vakbonden, naast vaste banen, ook een flinke loonsverhoging. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de hoge werkdruk. De FNV laat weten dat er komende weken op zoveel mogelijk universiteiten informatiebijeenkomsten over de cao worden gehouden.