Zorgen bij ChristenUnie over voorzieningenniveau in Ten Boer

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Twee horecagelegenheden zijn dicht en de slager en de beheerder van het dorpshuis van Ten Boer gaan er mee stoppen. Reden tot zorg bij de raadsfractie van de ChristenUnie. Volgens de fractie hebben meerdere inwoners hun zorg geuit over het verdwijnen van de voorzieningen in het dorp.

“Nadat eerder een horecapand is verbouwd tot appartementen is onlangs ook een horecavoorziening aan het dorpsplein gesloten en is een vergunning aangevraagd voor andersoortig gebruik”, aldus CU-fractievoorzitter Peter Rebergen. “Daarnaast hebben de slager en de beheerder van het dorpshuis aangegeven te zullen stoppen. Gelukkig kon het dorpshuis voor het dorp wel behouden blijven, maar inwoners van Ten Boer maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in het dorp.”

De fractie van Rebergen vraagt zich af wat het gemeentebestuur kan doen om het voorzieningenniveau in dorpen als Ten Boer te ondersteunen. “Het dorp moet immers wel leefbaar blijven. Daarvoor zijn de voorzieningen van belang. Inwoners beoordelen de leefbaarheid positiever naarmate er meer voorzieningen zijn. Het gaat daarbij om diverse inwonersgroepen, zoals bewoners van 75 jaar en ouder, bewoners tussen 30 en 44 jaar, bewoners die financieel moeilijk rond kunnen komen, die lichamelijke beperkingen hebben of niet over een auto beschikken.”