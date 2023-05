Wanvertoning Donar in vierde wedstrijd tegen Leiden

Donar-speler Vernon Taylor (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond een wanprestatie geleverd in de vierde wedstrijd van de finaleserie tegen ZZ Leiden. In een met 4300 toeschouwers bijna vol Martiniplaza kwam de ploeg van coach Andrej Stimac er niet aan te pas: 45-68.

Al vanaf het begin ging het mis: 0-11 na nog geen 3 minuten spelen. Donar leed vele malen balverlies achter elkaar, waar Leiden telkens uit scoorde. Veelzeggend was dat de Groningers slechts één veldscore wisten te maken; de overige punten kwamen uit vrije worpen. Via 2-19 eindigde het eerste kwart in 8-23.

Halverwege het tweede kwart kwam een nieuwe dreun, toen Vernon Taylor geblesseerd raakte en naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daarna had Donar wel een sterke fase, waarin de ploeg terugkwam tot 22-29. Na een time-out van Leiden ging het in de laatste anderhalve minuut voor rust echter weer helemaal mis. Een driepunter van Luuk van Bree van Leiden werd gevolgd door een snelle uitbraak met een lay-up van Maarten Bouwknegt in de buzzer, waardoor het verschil bij rust toch weer groot was: 22-34.

Ook na rust wist Donar niet terug te komen. Sterker nog: Leiden liep verder uit, en aan het eind van het kwart was het al hopeloos: 35-51. In het laatste kwart wist Donar lange tijd niet tot scoren te komen. Nog een dieptepunt: de ploeg wist uit 14 driepuntsschoten in de wedstrijd geen enkele keer raak te schieten. Het grootste verschil was bij de stand 35-66, drie minuten voor tijd. In de slotfase wist Donar nog 10 punten te scoren.

Topscorer bij Donar was Clay Mounce met 13 punten. Bij ZZ Leiden was Luuk van Bree topscorer met 16 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-2. Komende maandag om 14.00 uur is de beslissende vijfde wedstrijd in Leiden. De winnaar van die wedstrijd is landskampioen.