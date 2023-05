Oranje Nassau verspeelt play offs in slotminuut, Gorecht moet nog aan de bak

Foto Martijn Minnema: Jan Hooiveld passeert ON'er Rick Wiersma in de kampioenskraker Pelikaan S-Oranje Nassau

Vijf clubs die nog kampioen konden worden in 1F, als het mee zat kon ook Oranje Nassau de titel nog pakken. Het zat niet mee, tegenstander Pelikaan S werd door een late treffer kampioen en ON stond met lege handen. Een punt had volstaan voor nacompetitie om promotie naar de vierde divisie. Gorecht slaagde er niet in een plek te stijgen en moet zaterdag de loodzware play offs voor lijfsbehoud in.

Kraker in 1F

Oranje Nassau kon uit bij Pelikaan S alleen kampioen worden als het zelf won en Broekster Boys en ONS niet wonnen. Pelikaan S kon ook nog kampioen worden, zelf winnen en Broekster Boys niet winnen, dan was het feest voor Pelikaan S.

De beginfase was duidelijk voor Pelikaan S, dat leverde ook drie aardige kansen op, maar geen goal. In de 18′ minuut was ON voor het eerst kansrijk, Careman raakte de bal echter verkeerd en zijn schot ging ver naast. Daarna was het rommelig, weinig kansen maar wel een licht veldoverwicht voor de gastheren. Voor rust kregen beide clubs nog een kans. Ezra Schrijver (ON) kwam de keeper niet voorbij en Jan Hooiveld poeierde kort voor rust naast namens Pelikaan S in kansrijke positie op doel, maar Erwin Heidekamp tikte die inzet corner.

Ondertussen was ONS in Sneek op 2-0 voorsprong gekomen. Titelkansen waren daarmee voor ON nihil, Pelikaan S wist dat het moest winnen om kampioen te worden.

Dramatiek in het slot

De spanning kwam het voetbal niet ten goede, maar de spanning vergoedde tegelijkertijd veel. Beide clubs waren bang om een tegentreffer te krijgen en opereerden uiterst voorzichtig. Na een uur was het dan toch raak, Omar Kavak schoot diagonaal raak in de verre hoek, 1-0 voor Pelikaan S. Met de andere tussenstanden had ON aan een punt genoeg om nacompetitie te halen. In het laatste half uur zette ON aan en probeerde Pelikaan S de 1-0 over de streep te trekken. Dat kon bijna niet goed blijven gaan, ON kreeg via Ezra Schrijver (rollertje net naast en een vrije kopkans, over) en Thomas Careman (schoot vrij voor de keeper van dichtbij over) goeie kansen. Pelikaan S riep het onheil over zichzelf af en in de 85′ minuut gebeurde het dan ook. Thomas Careman schoot de 1-1 binnen. Geen titel voor Pelikaan S en voor ON nacompetitie.

Alles anders door late goal

In de 90′ minuut ging het echter alsnog mis voor alles wat Oranje Nassau heet. Het Sneeker ON raakte de titel kwijt, het Groninger ON zag nacompetitie verdampen. Omar Kavak ging aan de linkerkant de zestien binnen, sneed bij de achterlijn langs Amin Ouhida en die zette een sliding in. Kavak ging dankbaar over het been van Ouhida en de scheids wees naar de stip. Fahim Bellghroub (oud Groninger Boys en volgend seizoen PKC’83) hield onder moeilijke omstandigheden het hoofd knap koel en schoof de bal in het ON doel, 2-1. Er restte nog een zenuwslopende blessuretijd, maar daarin kwam ON niet meer langszij. Zo werd Pelikaan S kampioen en promoveert het ironisch genoeg in het seizoen waarin Pelikaan S geldschieter Wim Bulten overleed. Voor Oranje Nassau zit het seizoen er op. Een punt had volstaan voor deelname aan de nacompetitie, maar ON eindigt op plek vier en grijpt overal net naast.

Nacompetitie voor Gorecht

Gorecht moest zelf van PKC’83 winnen en hopen dat Drachtster Boys niet zou winnen. Gorecht won na een 1-3 achterstand met 4-3 van PKC’83, maar omdat Drachtster Boys met 2-1 van Leeuwarder Zwaluwen won schiet Gorecht niks op met de zege. Voor Gorecht scoorden Nick Janzen (2x) en Thijs Hekman en Sam Niewold elk 1x. De PKC’83 treffers kwamen van Rob Schokker (2x) en Madhat Aldejab. PKC’83 eindigt als zevende. PKC’83 pakt wel de spektakeltrofee, in wedstrijden van PKC’83 vielen dit seizoen de meeste treffers. PKC’83 had de meeste goals voor in 1F, maar ook, op de beide rechtstreekse degradanten FVC en ’t Fean’58 na, de meeste tegengoals.

Topscorers

Er was nog wel een klein Gronings succesje, Rob Schokker (PKC’83) en Thomas Careman (ON) eindigden beide op 27 treffers en zijn daarmee topscorer in de eerste klasse F geworden.

Vervolg voor Gorecht

Gorecht moet nu drie keer winnen om ook volgend jaar Eerste Klasse te spelen. Verlies betekend direct degradatie. Zaterdag speelt Gorecht zijn eerste wedstrijd, thuis tegen SC Leovardia, de nummer 3 uit 2K. De winnaar gaat door naar ronde 2. Bij winst speelt Gorecht daarna uit tegen de winnaar van Stiens-VEV’67.