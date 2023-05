Lutje Lokaal maakt duidelijk dat lokale ondernemers er toe doen: “Het was een warm bad”

Foto: Lutje Lokaal

Lutje Lokaal is zaterdag een groot succes geworden. De organisatie van de dag waarbij lokale ondernemers in Stad in het zonnetje worden gezet, spreekt van grote belangstelling.

“Het was hartstikke leuk”, blikt Nardia van den Poll van de organisatie op de dag terug. “Het was zeer geslaagd, we hebben positieve geluiden gehoord en het was ook gewoon druk.” Lutje Lokaal is in 2019 ontstaan als tegenhanger van Black Friday. Op deze dag komen grote ondernemingen met flinke kortingen. Kleinere winkels doen er vaak schoorvoetend aan mee, omdat ze denken dat ze niet anders kunnen. Lutje Lokaal verzet zich daar tegen waarbij door het bieden van extra service, zoals het geven van cadeautjes en het aanbieden van hapjes en drankjes, getoond wordt dat kleine ondernemingen interessant zijn.

Workshops en kunst en cultuur op straat

Zaterdag deden 72 ondernemingen in de binnenstad mee. “De deuren stonden wagenwijd open. Op verschillende plekken konden mensen workshops volgen. Bijvoorbeeld bij Diezijner, maar ook in de Kaasboetiek waar een kaasproeverij plaats vond. Om te laten zien dat er echt iets feestelijks aan de gang was, was er op straat cultuur en muziek. Er was een dixieband en er waren bijvoorbeeld twee dames die aan het steltlopen waren. En dat werkte toch wel als een magneet. In de binnenstad was het vanwege Pinksteren sowieso druk, maar dit werkte wel als een magneet.”

“Leuk initiatief”

En het ging niet alleen om spontane bezoekers. “Verschillende mensen waren speciaal vanwege Lutje Lokaal naar de binnenstad gekomen. Ze hadden zich ook goed voorbereid op wat ze wilden bezoeken, en welke route ze wilden volgen. En gedurende de dag krijg je leuke verhalen te horen. Dat mensen zeggen dat ze het een leuk initiatief vinden. Dat ze het een mooie manier vinden om op deze wijze met de ondernemers in contact te komen.”

“Samen vorm je een collectief”

Lutje Lokaal is meer dan alleen lokale ondernemers in het zonnetje zetten: “Je vormt ook samen een collectief. Samen kun je meer bereiken. En dat gaat van hele praktische vraagstukken tot ingewikkelde thema’s. Als iemand bijvoorbeeld een webshop wil openen, maar niet precies weet hoe dat moet, dan hebben we samen genoeg kennis in huis om diegene te helpen. Maar je hebt het ook over de plannen van de reclamebelasting die men in Groningen wil invoeren. Bij zulke thema’s is het heel fijn dat je dan samen staat, en niet individueel dat pad hoeft te bewandelen.”

Vervolg?

Voor Van den Poll is het ook duidelijk dat het niet de laatste editie was. “Nee, absoluut niet. Met deze dag kunnen we heel goed laten zien hoe rijk Groningen is. Lokale ondernemingen maken de stad. En daar valt misschien nog wel veel meer uit te halen. Wellicht kunnen we B&B’s er bij gaan betrekken, of wellicht het op andere manieren uitbreiden.” En het evenement blijft ook niet onopgemerkt. “Ook andere steden hebben lokale ondernemers. We krijgen uit sommige steden ook vragen of ze eens met ons kunnen praten, hoe wij dingen doen, wat ze daar van kunnen leren. Dus ja. Lutje Lokaal heeft ons flink in de schijnwerpers gezet, en dat voelt als een warm bad.”