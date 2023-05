Eerste helft | Kan FC Groningen eervol de Eredivisie vaarwel zeggen, thuis tegen Sparta?

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen speelt vanmiddag voor (voorlopig) de laatste keer in de Eredivisie, wanneer het in eigen huis Sparta ontvangt. Volg het duel via dit liveblog. De wedstrijd begint om 14.30.

3’ Hij staat weer binnen de lijnen.

1’ Balker raakt snel geblesseerd. Het is afwachten of de verdediger nog verder kan.

1’ De laatste negentig minuten Eredivisievoetbal gaan nu in.

Opstelling FC Groningen: De Boer, Schreuders, Balker, Bech, Musampa; Suslov, Duarte; Antman, Hove, Maatta; Pepi

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij, Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto, Abels, Namli, De Guzman, Lauritsen, Verschueren, Van Crooij

Scheidsrechter: Dieperink