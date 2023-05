Donar wint eerste wedstrijd in play-offs

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zijn eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel gewonnen. De Groninger basketballers waren woensdagavond in eigen huis te sterk voor Yoast United uit Bemmel: 75-65.

De thuisploeg begon prima, waarbij vooral Clay Mounce opviel. Bij de stand 18-16, toen hij werd gewisseld, had hij maar liefst 13 punten gemaakt. Het kwart eindigde bij 23-18. In het tweede kwart liep Donar verder uit, waardoor bij de rust een comfortabele voorsprong van 47-32 op het scorebord stond.

Na de rust sloop al snel gemakzucht in de ploeg. Een snelle time-out van coach Andrej Stimac hielp weinig. Gelukkig voor Donar was Yoast United niet bij machte om dichterbij te komen. Aan het eind van het kwart was Donar één puntje uitgelopen: 64-48. In het laatste kwart dreigde het alsnog mis te gaan. Al na 3,5 minuut was het 64-55 en vroeg Stimac weer een time-out aan. Met nog 3,5 minuut op de klok kwam Yoast zelfs terug tot 68-65 door een driepunter van Vince Cole. Willem Brandwijk en Viktor Gaddefors zorgden er daarna voor dat Donar aan de goede kant van de score bleef.

Clay Mounce had een ‘double-double’ met 17 punten en 12 rebounds. Steph Branch had 13 punten en Willem Brandwijk 11. Bij Yoast United was Vince Cole topscorer met 18 punten.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Donar. Donderdagavond om 20.30 uur is de tweede wedstrijd. Wint Donar die ook, dan speelt de ploeg in de halve finale tegen Heroes Den Bosch. Verliest Donar, dan is er komende zondag een beslissingswedstrijd.