Bewoners moeten korte tijd woningen verlaten vanwege brandende accu in portiek

Foto: Wolter Deelman

Bewoners van een portiekflat aan de Hora Siccamasingel moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd hun woningen verlaten vanwege een brand.

Bij de hulpdiensten kwam rond 01.40 uur een melding binnen van een brand in het gebouw. Omdat de Stadse brandweer op dat moment werd ingezet bij een uitslaande brand in de binnenstad, werd de vrijwillige brandweer van Haren opgetrommeld om naar De Wijert te gaan. Al snel bleek dat de rookontwikkeling werd veroorzaakt door de accu van een scooter die in de brand was geraakt.

Vanwege de giftige dampen die hierbij vrij kwamen, moest bewoners korte tijd hun woningen verlaten. De brand was snel onder controle, maar in het pand is wel rookschade ontstaan. Hoe de brand in de accu heeft kunnen ontstaan, is onbekend.