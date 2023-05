Be Quick 1887 pakt derde periodetitel na winst op HBS

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 na winnen derde periode.

Weinigen hadden er op gerekend, maar Be Quick 1887 pakte op de slotdag in de vierde divisie A de derde periodetitel. In het Esserbergstadion werd zondag met 3-1 gewonnen van HBS uit Den Haag.

Toen was het even afwachten of Purmersteijn punten liet liggen bij SJC. Het werd zelfs een nederlaag voor Purmersteijn, zodat Be Quick promotiewedstrijden kan spelen voor een plek in de derde divisie. De eerste tegenstander is Kampong uit de vierde divisie B. Be Quick speelt donderdag eerst thuis en zondag is de return in Utrecht.

Be Quick was de hele wedstrijd wat sterker dan HBS en kwam na 20 minuten op voorsprong toen Daniel Teune een vrije trap raak schoot. Wilko van der Kooi kreeg nog een aardige kans die voorlangs ging.

Na de pauze verstuurde Han van Dijk een voorzet die in de 58e minuut door Robbin van Kooten binnen gekopt werd: 2-0. Drie minuten later werd het 2-1. Een vrije trap van Martijn le Conge werd door Bryan Brocker verlengd en belandde achter Be Quick doelman Robert Smit.

In de 71e minuut had Van der Kooi het moeten beslissen voor Be Quick, maar hij schoot geheel vrijstaand naast. De wedstrijd werd alsnog in het slot gegooid. In de 85e minuut begon Yoran Cats aan een fraaie solo die hij beheerst afrondde: 3-1. Het had nog mooier voor de Groningers kunnen worden in blessuretijd, maar Van Dijk stuitte op HBS doelman Delano Kortstam. Maar niemand maalde er om, want de derde periodetitel was binnen.

“Ik had er zelf geen rekening mee gehouden”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “We wisten dat we zelf moesten winnen, maar dat SJC van Purmersteijn won is ongelooflijk. Een mooie beloning”. De eerste tegenstander in de nacompetitie, Kampong, is voor Wuestenenk een onbekende: “Ik weet nog niks van Kampong, daar ga ik me de komende dagen in verdiepen. Als we die wedstrijd doorkomen spelen we tegen de winnaar van HBS tegen JOS Watergraafsmeer, dus misschien komen we HBS weer tegen”.

Wuestenenk is volgend seizoen trainer bij d’ Olde Veste ’54 uit Steenwijk en noemt de periodetitel een mooi afscheid. “We gaan er alles aan doen om te promoveren, want dit was het doel, spelen voor promotie, een mooi toetje, mooie wedstrijden in de mooie maanden. Dus hiermee kan ik zeggen dat mijn periode bij Be Quick echt geslaagd is. Met die periodetitel kunnen we trots zijn”.