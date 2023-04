Groningen en Noord-Drenthe krijgen zeven miljoen van Rijk voor projecten tegen overstromingen en droogte door klimaatverandering

Foto: Sebastiaan Scheffer

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe krijgt 7 miljoen euro van het Rijk om 64 klimaatadaptatiemaatregelen door te voeren.

De maatregelen kosten in totaal ruim twintig miljoen euro en Den Haag betaalt nu een derde van deze kosten. De gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, de twee provincies, de Veiligheidsregio’s en de waterschappen en waterbedrijven in het gebied betalen de rest.

Het maatregelenpakket moet wateroverlast, droogte en overstromingen voorkomen en beperken. Het geld is bedoeld voor projecten, waarmee het gebied zich kan aanpassen aan extreem weer door klimaatverandering. Het gaat met name om maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen.

De 64 projecten waar het Rijk geld voor overmaakt, moeten voor 2028 klaar zijn.