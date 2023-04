GRC Groningen en Helpman onderuit, winst Forward

Foto Andor Heij

In het amateurvoetbal op zondag was paasmaandag een beperkt inhaalprogramma. Alleen Forward wist van de clubs uit Groningen te winnen. GRC Groningen en Helpman gingen onderuit.

In de eerste klasse E van het zondagvoetbal verloor GRC Groningen maandag in Winschoten met 3-0 van WVV. Martijn Delger scoorde twee keer voor WVV. WVV is derde en GRC zesde met 25 punten uit 19 wedstrijden.

In 2K verloor Helpman uit met 4-1 van laagvlieger HOVC. Huub Rudolphy scoorde voor Helpman. Helpman is derde met 33 uit 18 en zag het gat met koploper Valthermond met een punt groeien.

Dat het slechts bij één punt bleef is te danken aan SC Stadspark dat de Drenten op een 1-1 gelijkspel hield. Michel Boonstra scoorde voor Stadspark in Valthermond. Stadspark is achtste met 25 uit 18.

Forward won wel. In en tegen Peize werd het 3-2 voor de Groninger studenten. Tomas Butz maakte er twee voor de pauze en Marnix Metus scoorde de derde. Peize kwam daarna nog terug tot 3-2, maar verder liet Forward het niet komen. Forward is vijfde met 28 uit 17.