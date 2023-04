Bevrijdingsweek: “Stolpersteine leggen op Schuitendiep, Peizerweg en Nieuwstad”

Een stolpersteine ter nagedachtenis aan Samuel Woltjer, te vinden in de Folkingestraat. Foto: Stichting Stolpersteine Groningen

Deze week worden op verschillende plekken in de gemeente Groningen Stolpersteine gelegd. Met de stenen worden mensen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven.

De stenen worden gelegd mede door de inspanningen van het Representatiefonds van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben als doel om Stolpersteine te leggen ter nagedachtenis aan studenten en medewerkers die door de bezetter vermoord zijn. Zo zullen op donderdag 4 mei stenen worden gelegd voor Eliazer Frank en Aron Mozes Härtz. Frank werd op 36-jarige in 1944 vermoord in Auschwitz. Härtz werd 24 jaar. Tezamen met zijn vrouw en schoonouders werd hij in 1943 om het leven gebracht in hetzelfde vernietigingskamp. De steen voor Frank krijgt een plek voor het pand Schuitendiep 25a. De stenen voor Hartz en zijn familie worden gelegd voor het gebouw aan de Oostersingel 13.

Hoogkerk

Ter hoogte van Peizerweg 214 in Hoogkerk wordt op 4 mei een steen gelegd ter nagedachtenis van verzetsstrijder Hessel Nijholt. Nijholt werd verraden en doodgeschoten. Hij werd 58 jaar. Op zondag 7 mei worden stenen gelegd voor het echtpaar Moritz van der Haak en Aaltjes Mozes van den Berg. Van der Hak werd 60 jaar, Van den Berg werd 70 jaar. Ze werden beide in 1942 vermoord in Auschwitz. Hun stenen krijgen een plekje op Nieuwstad 26b. Afgelopen week werden al Stolpersteine gelegd in Ten Boer.

Stolpersteine

Stolpersteine, of struikelstenen, zijn gedenkstenen die worden geplaatst op de trottoirs en voor de huizen van de mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze betonnen stenen van 10 x 10 cm hebben op de kop een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van sterven zijn gestanst. Door heel Europa liggen inmiddels meer dan 70.000 stenen.