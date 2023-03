Zorgen in Beijum na dodelijk verkeersongeluk: “Oudere mensen zijn bang om over te steken”

nieuws

De zorgen over de verkeersveiligheid in Beijum zijn toegenomen nadat er vorige maand op de Emingaheerd een dodelijk ongeluk plaatsvond. In de wijk wordt er gepleit voor de aanleg van meer verkeersdrempels.

“Er zijn zeker zorgen”, vertelt Johan Fehrmann, die het nieuws uit de wijk publiceert op de website Beijum Nieuws. “De vraag is wel hoe groot het probleem is. Als er dagelijks zesduizend mensen over de wijkring rijden, en er zijn vijf die zich niet houden aan de maximumsnelheid, waar hebben we het dan over? Het is ook maar net aan wie je het vraagt in de wijk. De één vertelt dat de situatie heel erg is, een ander haalt zijn schouders op, en vraagt zich af waar het over gaat. Maar feit is wel dat ouderen sinds vorige maand meer angst hebben om over te steken. Die kijken verschillende keren extra voor ze een zebrapad opstappen.”

Ongeluk op Emingaheerd

Aanleiding voor het gesprek is het verkeersongeluk dat vorige maand plaatsvond op de Emingaheerd. Aanvankelijk werd gemeld dat het 75-jarige slachtoffer zwaargewond was geraakt. Nu blijkt dat de man een aantal dagen later aan zijn verwondingen is overleden. Het Dagblad van het Noorden sprak met de dochter van het slachtoffer. Zij vertelt dat haar vader met zijn fiets het zebrapad over wilde steken toen er van links een 18-jarige autobestuurder aan kwam scheuren. Een ongeluk kan niet voorkomen worden, waarbij het slachtoffer ruim twintig meter verder op straat terecht komt. De auto komt tientallen meters verder tot stilstand.

“Eigenaren van racemonsters komen in het voorjaar en de zomer uit hun holen gekropen”

En het is niet het eerste ongeluk in de wijk. De afgelopen jaren hebben er diverse ongelukken in Beijum plaatsgevonden. Fehrmann: “Vooral op de wijkring wordt soms te hard gereden. De weg nodigt daar ook toe uit. De maximumsnelheid op deze weg ligt op 50 kilometer per uur, de adviessnelheid is 40 kilometer per uur. En nogmaals, het gros van de mensen houdt zich keurig aan de regels. Maar een aantal keren per dag is het een racebaan. Het is ook afhankelijk van het seizoen. Nu het voorjaar zich aandient, en ook tijdens de zomer, dan komen de eigenaren van racemonsters uit hun holen gekropen, om zich even flink te laten gelden. Die even flink de gashendels open gooien om af te koelen. En soms gaat het dan mis.”

Dodelijk ongeluk in 2001

De problemen spelen al geruime tijd. “Tot begin jaren 2000 had verkeer van rechts voorrang. De wijkring was toen geen voorrangsweg, wat het nu wel is.” In september 2001 ging het toen in de nieuwe situatie gelijk mis. Een automobilist vloog op de Amkemaheerd met hoge snelheid uit de bocht en belandde op de kop in de sloot. Buurtbewoners en hulpverleners haalden de twee slachtoffers, een 23- en een 26-jarige man, uit de auto. De 23-jarige overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Fehrmann: “Toen werd er al gepleit voor snelheidsremmende maatregelen. En daar wordt op dit moment nog steeds voor gepleit.”

Extra drempels

Volgens bewoners zou het goed zijn om extra drempels aan te leggen. “Bij de drie scholen zijn al veilige oversteekplekken gerealiseerd. Met van die oranje drempels. Daar moet je wel afremmen, omdat je anders de helft van je auto kwijt bent. Maar het plaatsen van meer drempels zou zeker een goede oplossing zijn. Daardoor krijgt de straat een andere inrichting en trap je ook minder makkelijk het gaspedaal in. Want daar nodigt de weg nu wel toe uit, zoals ik al vertelde.”