‘Verdachten moord Groninger zorgmedewerkster betrokken bij diverse andere incidenten met geweld’

Foto Andor Heij. Rechtbank Assen

Een 16-jarige jongen uit de gemeente De Wolden en twee 19-jarige mannen uit Emmen, die verdacht worden van de moord op een 26-jarige Groningse, blijven dertig dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de de rechtbank in Assen dinsdag besloten.

De vrouw werd op 14 januari van dit jaar aan de Stationsstraat in Emmen om het leven gebracht in een zorginstelling. De Groningse was daar medewerkster. Onder welke omstandigheden dat is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het trio wordt ook nog verdacht van het wederrechtelijk van de vrijheid beroven van een ander persoon.

De drie verdachten zijn in wisselende samenstellingen met een 17-jarige jongen ook nog betrokken bij enkele andere incidenten, aldus het openbaar ministerie. Zoals een overval op de McDonalds in Emmen, een poging tot overval op een tankstation en berovingen met geweld in Veenoord en Emmen.