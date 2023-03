‘Menselijke fout veroorzaakte naar beneden vallen luik van traumaheli UMCG’

nieuws

Foto: ANWB MAA

Een menselijke fout is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest van het ‘ernstige incident’ van vorig jaar februari, waarbij een motorpaneel van een traumahelikoper van het UMCG ter aarde stortte tijdens een vlucht vanaf Groningen Airport Eelde.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in haar rapportage over de laatste drie maanden van vorig jaar.

Het incident vond plaats op 7 februari 2022. Een traumahelikopter van het UMCG steeg op vanaf Eelde en ging onderweg naar een oproep in Joure. De vlucht werd kort na het opstijgen geannuleerd, waarop de helikopter weer richting Eelde ging. De bemanning merkte boven Bunne een ‘onbekend geluid’ op, maar de helikopter leek geen mankementen te vertonen. Eenmaal terug op de grond werd duidelijk wat er was gebeurd: een motorinspectieluik van de helikopter was verdwenen. Dit metalen object (van 30 bij 60 centimeter) was van de helikopter gevallen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid classificeerde het incident als ‘ernstig’ en deed nader onderzoek naar de toedracht van het incident. De Onderzoeksraad concludeert in de kwartaalrapportage, die donderdag naar buiten werd gebracht, dat een menselijke fout de oorzaak moet zijn geweest van het naar de grond storten van het luik.

Die fout zou vlak voor het opstijgen van de helikopter zijn gemaakt. De gezagvoerder en een tweede persoon waren bezig met het spoelen van de motor van de helikopter, een procedure waarbij het luik moet worden losgemaakt. De routineklus die iedere vijf vlieguren of drie dagen moet worden uitgevoerd, werd onderbroken door een noodoproep. Daarvoor mag het spoelproces worden onderbroken. De gezagvoerder en de tweede persoon zijn in de haast waarschijnlijk vergeten om het rechter motorpaneel van de helikopter op de juiste manier te sluiten.

De bemanning merkte aanvankelijk niks, maar boven Bunne hoorde de piloot een vreemd geluid en dacht dat er misschien een vogel was geraakt. Omdat de heli nog goed vloog en er geen indicatie was voor problemen, besloot de gezagvoerder door te vliegen. Pas aan de grond kwam de bemanning erachter dat het luik weg was.