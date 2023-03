Man slaat inzittende van auto bij supermarkt aan Korreweg; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto via Politie.nl

Op de Korreweg, ter hoogte van supermarkt Nour Bazar, vond op 30 januari een mishandeling plaats. De politie is op zoek naar getuigen.

Een man sloeg op 30 januari tussen 15:50 en 16:00 uur in op een inzittende van een personenauto. Een aanleiding voor de mishandeling noemt de politie niet.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord over mishandeling, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-6070. Camerabeelden zijn ook welkom. Houd in beide gevallen zaaknummer 2023036849 bij de hand.