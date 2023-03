Kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan, twee vestigingen in Stad blijven voorlopig open

nieuws

De vestiging van Scotch & Soda aan de Brugstraat. Foto: Google Maps

Het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse activiteiten. In de gemeente heeft het merk twee winkels.

De problemen bij het merk zijn ontstaan tijdens de coronaperiode. Het bedrijf schrijft dat de winkels toen voor langere tijd dicht moesten vanwege de maatregelen om het virus onder de duim te houden. Doordat er toen minder omzet werd gedraaid, in combinatie met de gestegen energieprijzen en de torenhoge inflatie, heeft dit voor ‘ernstige cashflowproblemen’ gezorgd.

“Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart”

Het faillissement geldt alleen voor het Nederlandse deel. Wereldwijd heeft Scotch & Soda meer dan tweehonderd winkels, onder andere in Engeland, Italië, China en de Verenigde Staten. Deze activiteiten zijn niet in gevaar. Een curator gaat de komende tijd op zoek naar een kandidaat om de Nederlandse activiteiten over te nemen. “Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart, dat wereldwijd actief is. Dat is bijzonder”, laat curator Jasper Berkenbosch aan Het Financieele Dagblad weten. “Het faillissement is echt een bittere pil.”

Grote Markt en Brugstraat

In Nederland heeft Scotch & Soda 32 vestigingen waar in totaal ongeveer achthonderd mensen werken. In Groningen heeft het vestigingen op de Grote Markt en in de Brugstraat. Tijdens de zoektocht van de curator naar een overnamekandidaat blijven de winkels gewoon open.