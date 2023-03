Jongen die klap uitdeelde aan Jetro Willems staat eind juni voor de kinderrechter

nieuws

De minderjarige jongen die iets meer dan twee weken geleden een klap uitdeelde aan FC Groningen-linksback Jetro Willems moet zich eind juni verantwoorden voor de kinderrechter.

Dat maakte het Openbaar Ministerie maandagochtend bekend.

FC Groningen en Jetro Willems deden de maandag na de thuiswedstrijd van FC Groningen – SC Heerenveen aangifte tegen de minderjarige jongeman. Dat kost de jonge Stadjer nu een trip naar de rechtbank aan het Guyotplein: op 23 juni moet de jongeman zich verantwoorden voor de kinderrechter.

Ook tegen de vader van de jongeman is aangifte gedaan, omdat hij tijdens dezelfde wedstrijd een steward mishandelde nadat hij het veld was opgerend. Of en wanneer hij zich bij de rechter moet melden voor zijn zaak, is nog niet duidelijk.

De twee incidenten vonden plaats op zondag 19 maart. De sfeer in de Euroborg sloeg aan het einde van de wedstrijd om, nadat SC Heerenveen de wedstrijd naar zich toe trok. Dat zorgde voor onrust op één van de tribunes. In de tachtigste minuut betrad de vader het veld. Deze kon snel door stewards worden ingerekend, maar zou tijdens de staandehouding een steward hebben mishandeld.

Na nog meer onrust besloot Willems om naar de tribune te gaan om de situatie te sussen. Willems kreeg daarbij een klap van de zoon van de veldbestormer. Voor scheidsrechter Gözübüyük was het aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden.