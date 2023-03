Gudde: ‘Vreselijk om te moeten zien wat richting het einde van de wedstrijd gebeurde’

sport

Foto via FC Groningen

FC Groningen-directeur Wouter Gudde biedt maandagmiddag zijn excuses aan over de incidenten die zondagmiddag plaatsvonden tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Volgens Gudde heeft een klein clubje de afloop van de wedstrijd verpest richting de 99,9 procent van de supporters.

“Emoties horen bij voetbal, maar van spelers, trainers, medewerkers en vrijwilligers blijf je te allen tijde af”, aldus Gudde. “Dit gedrag accepteren we niet.” Gudde vindt het met name vervelend dat de veelal jonge supporters die in de bewuste hoek van het stadion de incidenten van dichtbij hebben moeten meemaken: “Maar ook richting alle andere supporters, die zich gistermiddag op welke wijze dan ook onveilig of onprettig hebben gevoeld in ons stadion. Dat is natuurlijk vreselijk.”

Volgens de FC-directeur hebben inmiddels vijf medewerkers van de club, onder wie linkervleugelaar Jetro Willems, aangifte gedaan bij de politie wegens bedreiging en mishandeling. Daarnaast komen de betrokkenen wat Gudde betreft niet meer in een voetbalstadion. “We gaan kijken wat de mogelijkheden hiertoe zijn”, aldus Gudde.

Naast de teleurstelling en schaamte spreekt Gudde ook van frustratie, omdat de club een wedstrijd zonder publiek boven het hoofd hangt na eerdere incidenten: “We hebben vooraf duidelijk hebben gecommuniceerd dat de gevolgen voor de club bij eventuele nieuwe incidenten ten koste gaan van het overgrote deel van de supporters, dat de club op een positieve wijze ondersteunt. (..) Het is dan vreselijk om te moeten zien wat er vervolgens richting het einde van de wedstrijd gebeurt.”

‘Vader nog vast, zoon weer vrij’

FC Groningen en Willems hebben maandag aangifte gedaan tegen de minderjarige jongeman, die zondagmiddag een klap uitdeelde aan de linksback tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen in de Euroborg. Ook tegen zijn vader is aangifte gedaan, omdat hij kort daarvoor een steward mishandelde nadat hij het veld was opgerend.

Volgens RTL Nieuws is de minderjarige zoon, de jongeman die de klap uitdeelde aan Willems, inmiddels weer op vrije voeten. De vader zit nog wel vast voor zijn aandeel in de incidenten.