nieuws

Foto: Andor Heij

De provincie Groningen geeft per inwoner meer uit dan andere provincies. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld gaf de provincie Groningen 727 euro per inwoner uit. Gelet op dat bedrag geeft Groningen opvallend meer uit dan andere provincies. Er gaat vooral veel geld naar openbaar vervoer, wegenonderhoud en natuur.

Een verklaring voor het relatief hoge uitgavenpatroon is het inwoneraantal van de provincie. ‘Dunner bevolkte provincies geven doorgaans meer uit per inwoner dan de dichter bevolkte provincies’, aldus het CBS. Zo gaf Groningen in 2021 per bewoner vier keer meer uit dan Noord-Holland.

Dat er veel geld naar openbaar vervoer gaat, komt deels doordat de provinciebesturen van Groningen en Drenthe samen (deels) verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in de regio.

‘In het noorden van het land wordt een groot deel van het openbaar vervoer door de provincies aanbesteed. In het westen van het land spelen daarentegen samenwerkingsverbanden tussen gemeenten als Den Haag en Rotterdam een grote rol in het organiseren van het lokale vervoer’, aldus het CBS.