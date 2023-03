Gewonde bij ongeluk op kartbaan aan Kardingerweg

nieuws

Foto: 112 Groningen

Op de kartbaan van Kartracing & Bowling Groningen aan de Kardingerweg is donderdagavond een persoon gewond geraakt bij een ongeluk.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Volgens de brandweer raakte één van de karts ‘van de weg’ op de kartbaan. De brandweer was ter plaatse, omdat de ongelukkige karter bekneld zou zitten onder het voertuig. Dat bleek niet het geval.

De gewonde racer is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. De hulpdiensten vreesden in eerste instantie dat een vlucht met een traumahelikopter noodzakelijk zou zijn. Dat bleek niet het geval en de helikopter maakte onderweg rechtsomkeert.