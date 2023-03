Geen finale voor GIJS na nederlaag tegen Tilburg Trappers

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is GIJS Groningen zaterdagavond in een uitverkocht Kardinge niet gelukt om de finale te halen voor het kampioenschap in de eredivisie ijshockey. Tilburg Trappers was in de derde en beslissende halve finale wedstrijd met 0-3 te sterk.

GIJS moest het stellen zonder een paar belangrijke spelers als Vainius Jankauskas en Zahir Hup, die geblesseerd waren. In de eerste periode kregen beide ploegen een paar aardige mogelijkheden, maar er werd niet gescoord.

Tilburg Trappers kreeg aan het begin van de tweede periode een paar goede kansen en Donny Belkom zette de Brabanders na 23 minuten op voorsprong: 0-1. GIJS kreeg in het vervolg van die periode enkele mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de puck wilde er niet in.

GIJS kon in de laatste periode geen echte vuist maken. Twee minuten voor tijd werd goalie Matyas Dana van het ijs gehaald om met een extra aanvaller alles op alles te zetten. In die periode werd een doorgebroken speler van Tilburg Trappers neergehaald.

Omdat Belkom op een leeg doel af kon gaan werd het 0-2. Volgens de regels wordt in de slotfase dan geen penalty-shot meer gegeven, maar een score toegekend. Damian Leppers maakte er vijf seconden voor tijd nog 0-3 van.

Tilburg Trappers speelt de finale voor het kampioenschap in de eredivisie tegen Eindhoven Kemphanen. Voor GIJS zit het seizoen er op.