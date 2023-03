De champagne mag los want: Drs. Vijfje bestaat 20 jaar

oogochtendshow

Eigen foto | G.S.F.V Drs. Vijfje

De studentenvoetbalvereniging Drs. Vijfje viert komend weekend hun 20-jarige bestaan. Vanaf 22 maart tot en met 27 maart staan er meerdere evenementen gepland.

Om hun 20-jarig bestaan te vieren hebben ze de hele week ”unieke” evenementen op het programma staan. Met het thema ”zegevieren” geven zij symbool aan deze feestweek.

All Stars van FC Groningen

Ze beginnen de eerste feestdag met een serieus potje tegen de All Stars van FC Groningen. De oud-spelers van de Trots van het Noorden nemen het dan op tegen de V1 van Drs. Vijfje.

Ook zal er levend monopoly in de straten van Groningen worden gespeeld en wordt een gala georganiseerd in de Allersmaborg. Het is niet onbekend dat studenten niet misselijk zijn van een alcoholische versnapering. Voor de mensen die daarvan moeten bijkomen is er ook iets, namelijk: De Brakke Brunch op zondag.

Drs. Vijfje is zoals zij zelf zeggen de grootste en gezelligste zaalvoetbalvereniging. Wekelijks spelen zo’n 450 leden, verdeeld over 50 teams, hun wedstrijden. De herenploeg speelt topklasse en is daarmee het hoogst spelende studententeam van Nederland.

Om hier meer over te vertellen waren Leontine Blaauw en Bram Rolkeizer in de studio van de OOG Ochtendshow. Ze vertelden over welke evenementen er gaan plaatsvinden en hoe ze dit gaan vieren. Beluister het fragment hieronder.