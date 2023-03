Afrit van Julianaplein naar Ring West van 1 april tot 17 juli dicht

De afrit 36 Groningen-West van het Julianaplein naar de westelijke ringweg is van 1 april tot 17 juli dicht. Het autoverkeer wordt omgeleid via Hoogkerk en de Peizerweg.

De afsluiting is nodig vanwege de bouw van de nieuwe verbindingsboog aan de noord-oostzijde van het Vrijheidsplein (bij Mercure Hotel en MartiniPlaza). De boog is inmiddels af. Volgende maand wordt een begin gemaakt met het aansluiten van de boog op de zuidelijke en westelijke ringweg. Aan de kant van de westelijke ringweg sluit deze boog aan op de ondergrond van piepschuim blokken. Daarna wordt de weg ingericht. Op maandagavond 17 juli gaat de nieuwe verbindingsboog open voor verkeer.

Tot 17 juli kun je dus niet vanaf het Julianaplein richting de westelijke ringweg rijden. De omleidingsroute loopt via Hoogkerk en de overige ringwegen. Dit leidt tot extra reistijd. Eigenlijk is de verbinding al iets eerder dicht, want vanaf komende vrijdagavond 22.00 uur is de afrit al niet meer te bereiken.