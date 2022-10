Dieuwertje Blok leest voor tijdens Kinderboekenweek: ‘Lezen kan niet genoeg gestimuleerd worden’

Televisiepresentatrice en actrice Dieuwertje Blok las donderdagochtend voor bij kinderopvang IKC Borgman Ebbinge aan de Langestraat. Dat deed ze onder het mom van de Kinderboekenweek, die woensdag van start ging.

De Kinderboekenweek heeft als doel het stimuleren van leesplezier bij kinderen. En dat is hard nodig, vindt Blok: “Er komen nog steeds heel veel kinderen van de basisschool die in feite laaggeletterd zijn.”

Blok las het prentenboek Wij gaan op berenjacht voor van auteur Michael Rosen. Volgens de presentatrice is het verhaal een échte klassieker: “Ik heb dit boek vroeger zoveel voorgelezen, ik ken het bijna uit mijn hoofd.” Zoals de titel suggereert gaat het boek over een familie die op een dag besluit om op berenjacht te gaan. In hun zoektocht naar een beer moeten ze allerlei natuurlijke obstakels overwinnen, zoals sneeuw en water. Het gezin doorstaat het allemaal, totdat het daadwerkelijk een beer tegenkomt en het op een rennen zet. De jonge kinderen aan wie Blok voorlas genoten erg van het verhaal, al konden ze hun concentratie niet erg lang vasthouden. Gelukkig duurde het Blok niet lang om het boek uit te lezen.

De Kinderboekenweek duurt nog tot zondag 16 oktober.