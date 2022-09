Afzwaaiende kinderburgemeester pleit voor komst jongerenraad: “Praat niet over máár met jongeren”

nieuws

Kinderburgemeester Samuel (r) en locokinderburgemeester Jairo (l) tijdens hun afscheidsspeech

Groningen moet een jongerenraad krijgen. Daarvoor heeft kinderburgemeester Samuel (12) woensdag gepleit tijdens zijn afscheidsspeech.

“Een jaar geleden fietste ik door de stad”, vertelt Samuel. “Ik was trots. En ik was trots op de gemeente waarin ik woon. Ik ben de kinderburgemeester, en het komende jaar ga ik de gemeente een stukje mooier maken. Ik heb mooie dingen mogen doen. Ik mocht naar de KNVB in Zeist om daar te praten over het UEFA Futsal dat onder andere naar Groningen kwam, ik mocht naar de officiële Kinderburgemeesterdag in Madurodam en op 5 mei mocht ik, samen met burgemeester Koen Schuiling (VVD), een speech geven in het Bevrijdingsbos.”

“Jullie overleggen veel, maar er gebeurt maar weinig”

“Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd. Ik weet hoe ik zelf een speech moet schrijven, hoe ik activiteiten kan plannen, hoe ik iets kan regelen door met anderen contact te zoeken. En het belangrijkste, dat ik nooit mijn ambtsketting mag vergeten. Maar er is mij wel iets opgevallen het afgelopen jaar. Jullie als volwassenen overleggen veel, en er gebeurt maar weinig. Daarom pleit ik voor de komst van een jongerenraad. Een raad die plannen kan bedenken, die mee kan praten. Mijn belangrijkste advies aan u als raadsleden is dat jullie met ons moeten praten, en niet alleen over ons. Vandaag geef ik de ketting door aan mijn opvolgster, en ik wil de gemeente Groningen bedanken voor alle kansen die men mij gegeven heeft.”

Jongerenraad

In Nederland hebben verschillende gemeenten als een jongeren- of jeugdraad. Het gaat bijvoorbeeld om de gemeenten Rhenen, Zwolle, Ede en Waadhoeke. Samuel en loco-kinderburgemeester Jaïro werden een jaar geleden geïnstalleerd. Kort na het afscheid woensdag werd Fatoumata benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. Finn werd geïnstalleerd als locoburgemeester. Fatoumata pleitte in haar speech voor meer activiteiten voor kinderen op scholen.