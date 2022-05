FC Groningen blameert zich in eigen huis tegen hekkensluiter Sparta

nieuws

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond in eigen huis me 1-2 verloren van Sparta Rotterdam. De Groningers moesten hun meerdere erkennen in de nummer laatst van de competitie.



Beide ploegen tastten af in de beginfase. De thuisploeg had meer balbezit, maar wist geen kansen te creëren. Aan de overkant was tegenstander Sparta een stuk effectiever. De eerste mogelijkheid was raak voor de in degradatienood verkerende Rotterdammers. De bal belandde voor de voeten van middenvelder Arno Verschueren, die met een lobje FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh kon verschalken via de binnenkant van de paal.

De mannen van trainer Danny Buijs leken even wakker geschud na de tegentreffer en gingen nadrukkelijk 0p zoek naar de gelijkmaker. Via Delaho Irandust en Tomas Suslov kregen de Groningers nog wel wat kansjes, maar baten mocht het niet. Onder een striemend fluitconcert liep FC Groningen richting de kleedkamer bij een 0-1 achterstand.

Na rust

In het tweede bedrijf probeerde de FC de gelijkmaker te provoceren, maar zonder resultaat. Het duel was gespeeld na de 0-2 van Sparta. Arno Verschueren schoot van afstand en zag zijn inzet heel knullig door de benen van doelman Peter Leeuwenburgh verdwijnen: 0-2. Door de blunder van de doelman leek alle Groninger hoop vervlogen.

Bjorn Meijer kopte nog de aansluitingstreffer binnen, maar zag zijn team niet meer voor de gelijkmaker tekenen: 1-2.

Volgende wedstrijd

Komende woensdag gaat FC Groningen op bezoek bij FC Twente. In Enschede zal de Trots van het Noorden moeten winnen in strijd om de play-offs. In de Grolsche Veste wordt om 20:00 uur afgetrapt.