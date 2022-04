Studenten willen met benefietvoetbalwedstrijd zoveel mogelijk geld ophalen voor 113

nieuws

Foto: Pixabay

Het kunstgrasveld van De Knickerbockers zal aanstaande vrijdag het toneel zijn van een bijzondere benefietvoetbalwedstrijd. Ramon Tilstra kijkt er naar uit.

Hoi Ramon! Wat gaat er vrijdag gebeuren?

“Je kunt spreken van de match of de century. HSV neemt het op tegen Lijst STERK. Zelf ben ik fractievoorzitter van Lijst STERK. Het is een benefietvoetbalwedstrijd waarmee we zoveel mogelijk geld willen gaan ophalen voor 113 zelfmoordpreventie. We hebben ruim twee jaar corona achter ons liggen, en dat is veel studenten niet in de koude kleren gaan zitten. Velen kampen met problemen. Door geld op te gaan halen voor 113 hopen we meer studenten hulp te kunnen bieden.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Hoe gaan jullie precies geld ophalen?

“We hopen dat er vrijdag zoveel mogelijk mensen langs de kant staan. Om 15.00 uur gaan de hekken open, om 15.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal. We spelen in totaal een uur waarbij we halverwege een kwartier rust hebben. De entree bedraagt vijf euro. De volledige opbrengst gaat naar 113. Daarnaast hebben we een derde helft, waarbij we de prijzen van drankjes op gaan stapelen. Die winst tellen we op bij het entreebedrag.”

Terwijl ik met jou praat wordt in de Champions League de wedstrijd Chelsea tegen Real Madrid gespeeld. Hoogstaand voetbal op Stamford Bridge. Kunnen we zoiets vrijdag ook verwachten op de Zernike Campus?

“Dat is wel de bedoeling. We hebben de teams samengesteld, en natuurlijk is er ook al flink getraind. HSV en Lijst Sterk zijn twee grote partijen in de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad. Dat zij het fysiek tegen elkaar opnemen, dat is bijzonder. Wij zullen in blauwe shirts gaan spelen, HSV in oranje. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen komen, liefst ook in de blauwe of oranje kleuren om hun favoriet aan te moedigen.”

Jij bent de huidige fractievoorzitter van Lijst STERK. Jij draagt de aanvoerdersband?

“Nou, je had het over hoogstaand voetbal. En er moet natuurlijk iemand zijn die alles in goede banen leidt, die de gasten ontvangt, die in gesprek gaat met de media. Dus ik heb een plek buiten de lijnen. En geloof mij, dat komt de kwaliteit van het voetbal alleen maar ten goede, haha.”

Het veld van G.S.V.V. De Knickerbockers is te vinden aan het Blauwborgje 13.