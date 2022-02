Forse rookontwikkeling door brand in appartementencomplex Hoogkerk (update)

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Een appartementencomplex aan de Wobbe Hendrik Alkemastraat in Hoogkerk is donderdagavond gedeeltelijk ontruimd. In één van de woningen woedde een brand, waardoor forse rookontwikkeling ontstond.

De brand ontstond in één van de appartementen op de eerste verdieping van het complex. De brandweer schaalde de brand snel op naar ‘middelbrand’, waardoor een extra tankautospuit naar Hoogkerk toog om de brand te blussen. Volgens omstanders kon de brandweer de hevige rookontwikkeling uit de woning snel verminderen. Het sein brand meester is daarop gegeven.

Eén persoon was in de woning aanwezig tijdens de brand, maar deze is zelf naar buiten gekomen. Deze bewoner is nagekeken in een ambulance. Het is niet bekend of deze persoon naar een ziekenhuis is gebracht. Ook werden enkele huisdieren door de brandweer naar buiten gebracht. De dierenambulance was ter plaatse om de dieren op te vangen.

Volgens de brandweer hebben de rook en de vlammen voor veel schade gezorgd. Salvage gaat deze schade verder afhandelen.