nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de Kijk in ’t Jatbrug is maandagmiddag een fietser in botsing gekomen met een bestelbusje. Daarbij liep de fietser letsel op.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar werd uiteindelijk toch meegenomen naar een ziekenhuis voor verdere behandeling aan onbekend letsel.

Het verkeer liep enige hinder op door het ongeval, omdat de brug tijdelijk werd afgesloten.