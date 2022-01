Alle winkels en onderwijs gaan open, horeca en cultuur voorlopig nog niet

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het mbo en hoger onderwijs mogen weer open. Dat geldt ook voor de winkels, maar niet voor de horeca en cultuur. Dat maakten minister-president Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vrijdagavond bekend.

Het merendeel van de nieuwe maatregelen was al uitgelekt, maar de heropening van niet-essentiële winkels is een verrassend besluit van het kabinet in de strijd tegen corona. Eerder leken klanten alleen op afspraak te mogen winkelen. Tegen deze beperking is heftig geprotesteerd. Winkels mogen vanaf nu openblijven tot 17.00 uur. Wel geldt een maximum aantal klanten per vierkante meter.

Ook sporten voor volwassenen wordt weer mogelijk. Het gaat zowel om binnen- als buitensport. Publiek is nog niet toegestaan. Sporters van 18 jaar en ouder moeten een QR-code kunnen tonen.

Theaters, bioscopen, musea en horecazaken blijven voorlopig gesloten, ondanks hevig verzet van deze sectoren. Het kabinet besluit waarschijnlijk op 25 januari of zij weer open mogen. “Ik snap dat het oneerlijk voelt,” aldus premier Rutte. “Maar we kunnen niet alles tegelijk weer open doen, het risico is te groot. Het aantal besmettingen blijft oplopen. Op 25 januari komt er een nieuw weegmoment. Dan kijken we eerst naar de horeca, musea, theater en evenementen.” Het kabinet komt in de loop van deze maand met een aanpak op de langere termijn.

De maximale groepsgrootte in het onderwijs is 75 personen per ruimte. Studenten moeten minimaal tweemaal per week een zelftest doen. Ook moeten ze mondkapjes dragen. Dat geldt ook voor het bezoek aan de kapper, en voor locaties waar mensen geen onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen houden. Mensen mogen thuis maximaal vier personen ontvangen.