Leraar: “Kerstvakantie verlengen is heel wijs, iedereen loopt op zijn tenen”

Het is wijs om de kerstvakantie naar voren te verlengen. Dat is de reactie van basisschoolleraar Rinie Boekholt uit Stad. De redactie van OOG Tv sprak met Boekholt naar aanleiding van de coronapersconferentie van vrijdagavond en het OMT advies dat zaterdag werd gepubliceerd.

Zaterdag bleek dat het Outbreak Management Team, het OMT, geadviseerd had aan het kabinet om vanwege het oplopende aantal besmettingen de kerstvakantie naar voren te verlengen. “Ik ben hier wel een beetje van geschrokken”, reageert Boekholt. “Ik had dit nieuws misschien ook wel liever niet willen lezen. Je merkt dat het voorstel van het OMT niet serieus is genomen, en dat er andere besluiten zijn genomen om daarmee de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Persoonlijk denk ik dat het heel goed is om de kerstvakantie wat langer te maken. En ik sluit ook niet uit dat dat misschien nog wel gaat gebeuren.”

Ademruimte creëren

“Als ik met collega’s in het werkveld spreek dan merk ik dat vrijwel iedereen op zijn tenen loopt. Dat er ook mensen omvallen. Qua rekbaarheid is het denk ik heel wenselijk om te vakantie te verlengen, om even wat meer ademruimte te creëren. Eigenlijk is het heel gek dat beleidsbepalers de kundigheid van experts opzij schuiven en er andere keuzes worden gemaakt.” Volgens Boekholt ondervinden leerlingen geen schade van een week langer kerstvakantie, en is de winst misschien wel groter met iets frissere docenten die voor de klas staan in het nieuwe jaar.

“Kastanjes uit het vuur halen”

In de aanloop naar de persconferentie waren er ook geluiden te horen dat het onderwijs maar dicht moest omdat juist bij kinderen veel besmettingen worden gezien. “Persoonlijk ben ik heel blij dat we gewoon les kunnen blijven geven. Als leraren kunnen we nu de kastanjes uit het vuur blijven halen, en dat doen we dan. Wat ik daarmee bedoel? Enerzijds wil je kinderen graag goed onderwijs bieden, anderzijds zorgen klassen die je naar huis stuurt voor problemen. Als een leraar ziek is wordt een klas naar huis gestuurd en dat is voor niemand prettig.”

“Coronacrisis maakt voor eens en altijd duidelijk dat we een groot lerarentekort hebben”

Toch worden er klassen naar huis gestuurd. “Op de school waar ik werk hebben verschillende groepen in quarantaine gezeten of werden klassen naar huis gestuurd omdat er geen invaller of vervanger was wanneer een juf of meester uitviel. Deze coronacrisis geeft ook haarfijn weer dat we in het land te maken hebben met een groot lerarentekort. Een probleem waar we al jaren aandacht voor vragen en dat de afgelopen periode niet kleiner is geworden. Integendeel zelfs. Als ik mij komende maandag niet lekker voel, dan is er geen vervanger en wordt mijn hele klas naar huis gestuurd. Kan de klas dan niet op school opgevangen worden? Nee. Als school hebben we afgesproken dat we vanwege corona klassen niet willen mixen.”

Paradox

Daarmee lijkt er een paradox te zijn. Een langere kerstvakantie maar wel van mening zijn dat de scholen niet dicht moeten. “Dit is precies het discussiepunt. Er zijn leraren die zich nu absoluut niet prettig voelen om aan een klas les te geven. Ook omdat de ventilatie in veel gebouwen niet goed op orde is. Aan de andere kant weet je ook dat als jij weg valt de hele klas thuis zit. Er is geen vervanging. Daarom is mijn mening, maak de kerstvakantie wat langer zodat leraren op adem kunnen komen, zodat we daarna weer dat kunnen doen waar we zo goed in zijn.”

“Het is goed dat kinderen geleerd krijgen dat het niet altijd voor de wind gaat”

Maar het sluiten van scholen. Is dat misschien toch niet beter? “Bij de vorige twee perioden dat scholen gesloten waren, heb ik gezien dat veel kinderen het erg zwaar hebben gehad. Ik ga niets zeggen over leerachterstanden, want dat vind ik populistische uitspraken. In mijn klas ken ik geen leerachterstanden omdat iedereen op zijn of haar eigen niveau werkt. En absoluut, er zijn kinderen die na de lockdown beter presteren. Maar ook die minder presteren. En dat heeft niet alleen met kansarme gezinnen te maken. Ik merk het juist meer bij welvarende gezinnen. Beeld je het ook maar in, ouders die alle ballen hoog proberen te houden, door de coronacrisis getroffen worden in hun werk. Het wordt er thuis niet vrolijker op. Daar lijdt een gezin onder. Is dat slecht? In zekere zin. Ik denk dat het ook goed is dat kinderen geleerd krijgen dat het ze niet altijd voor de wind gaat. Dat ze ook te maken krijgen met hobbels op hun levenspad. Dat hoort er bij.”

“In deze crisis wordt er vaak over het onderwijs gesproken, maar niet met het onderwijs”

Volgens Boekholt krijgen ouders deze periode een goed beeld wat het vak van leraar precies inhoudt. “Zij zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is, dat er echt wel wat bij komt kijken. Het is een ambacht dat wij uitoefenen. En nogmaals, we doen het graag en met veel plezier. Maar bij de aanpak van deze crisis zie je dat het heel vaak over het onderwijs gaat, maar dat er niet met het onderwijs wordt gesproken. Pak het lerarentekort aan. Pak het ventileren in schoolgebouwen aan. En verleng de kerstvakantie zodat al het onderwijzend personeel op adem kan komen zodat we in januari met veel frisse moed les kunnen geven.”