Forse verhoging therapietrouw COPD-patiënten door digitale voorzetkamer

Foto: ColtsFan via Pixabay

Een slimme, digitale voorzetkamer zorgt ervoor dat patiënten met COPD hun medicatie beter innemen. Dat blijkt uit een Groningse studie van het Therapietrouw Centrum van het UMCG en het Martiniziekenhuis.

De therapietrouw ging bij de onderzochte groep patiënten met 38 procent omhoog. De digitale voorzetkamer is een hulpmiddel voor de traditionele inhalator: het ‘pufje’. De voorzetkamer meet precies hoe vaak en op welke manier de patiënt inhaleert en maakt persoonlijke instructies mogelijk om de inhalatietechniek te verbeteren.

Therapietrouw blijkt in de praktijk erg lastig te zijn voor patiënten met longziekten. COPD-patiënten die hun medicatie niet optimaal gebruiken worden vaker opgenomen in het ziekenhuis, hebben een lagere kwaliteit van leven en een verminderde levensverwachting. Dit benadrukt het grote belang van therapietrouw.

Er zijn diverse redenen van therapie-ontrouw, zoals vergeetachtigheid, moeite met het innemen van de medicatie of angst voor hoge kosten. Dit maakt een persoonlijke aanpak cruciaal. De digitale voorzetkamer is hiervan een uitstekend voorbeeld. Deze meet elke inhalatie, checkt de kwaliteit en maakt persoonlijke feedback aan patiënten mogelijk over hun medicatiegebruik tijdens de afgelopen maanden.