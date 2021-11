Europaweg is komend weekend dicht onder Ring-Zuid

nieuws

Foto: Europaplein

Komend weekend sluit aannemerscombinatie Herepoort om en om een rijrichting af op de Europaweg, ter hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg.

De eerste afsluiting is aanstaande zaterdag. Dan wordt de rijrichting Hoogezand afgesloten, vanaf het Sontplein. Ook afslaan vanaf de ringweg in deze richting kan dan niet. Het verkeer wordt deze zaterdag omgeleid via de Sontweg, de Bornholmstraat en de Herningweg.

De zondag erna is de Europaweg in de andere richting dicht. De ringweg-afslag vanaf het Julianaplein is dan opnieuw dicht. Hoewel het verkeer via de Herningweg, Bornholmstraat en de Lübeckweg om kan rijden, wordt het verkeer op de A7 aangeraden om via de oostelijke ringweg te rijden en via de Rijksweg en het Damsterdiep naar het centrum te gaan.