Belangstelling voor adventskransen neemt toe: “Leuke activiteit om zelf in elkaar te knutselen”

De belangstelling voor adventskransen in de gemeente Groningen lijkt toe te nemen. Bloemenwinkels en tuincentra merken dat er meer vraag naar is.

Een adventskrans is een ronde krans van gevlochten dennen- of sparrengroen met vier kaarsen waarvan tijdens de advent er elke zondag één of meer wordt aangestoken. Op de laatste zondag voor Kerstmis branden dus alle kaarsen. In de week tussen 26 november en 3 december begint het nieuwe kerkelijk jaar. Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte van Jezus, het licht van de wereld. De kaarsen in de krans staan symbool voor het komende licht. De ronde adventskrans symboliseert de aarde. Met de vier kaarsen wordt niet alleen afgeteld tot kerst, maar zij staan ook symbool voor de vier windstreken.

Tubantia: “Vraag naar Adventskransen neemt toe”

“De vraag naar adventskransen neem toe”, reageert een medewerker van tuincentrum Tubantia aan de Rijksstraatweg in Haren resoluut. “De basis van zo’n krans is een blok oase waar je het dennen- of sparrengroen in bevestigd. In een doos zitten er zeven van zulke blokken. We hebben er vijf jaar over gedaan om ze allemaal te verkopen. Vorig jaar nam de vraag ineens toe en gingen ze alle zeven de deur uit. Die belangstelling is er ook dit jaar.” Mensen hebben de keuze om een kant en klare krans te kopen of om er zelf eentje te maken. “Dat laatste is een ontzettend leuke activiteit. Ook omdat in je eigen tuin vaak al heel veel onderdelen te vinden zijn die je voor je krans kunt gebruiken. En we zien dat mensen dit ook meer en meer doen. De vraag neemt toe.”

Groeneveld: “Het maken van een adventskrans is een hele mooie klus”

Aan de Kromme Elleboog in Haren is Bloemsierkunt Groeneveld gevestigd. Daar herkent men het beeld dat door de collega’s van Tubantia wordt geschetst. “Wij verkopen ieder jaar meerdere adventskransen. We merken ook dat de kerstperiode dit jaar vroeger begint. Mensen willen het door alle omstandigheden thuis gezellig maken.” Bij Groeneveld is er niet alleen vraag naar adventskransen. “Mensen hebben ook behoefte aan kerstkransen en deurkransen. Ook dat hoort bij deze periode.” In de winkel geniet men van de kerstperiode. “Wij maken al onze producten zelf. Als ik met onze medewerkers praat dan geniet men hier volop van. Het maken van adventskransen, maar ook van andere bloemstukken gerelateerd aan kerst, wordt gezien als een hele mooie klus.”

Leeuwebek: “Advent speelt hier niet zo”

In Ten Boer valt het qua drukte mee. “Adventskransen spelen hier niet zo”, vertelt een medewerkster van bloemwinkel De Leeuwebek aan het Koopmansplein. “Als je het echt hebt over kerstdrukte, dan komt dat later op gang. Mensen vinden het fijn om tijdens Kerstmis iets moois op tafel te hebben, maar de advent periode speelt bij ons niet echt.”