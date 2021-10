Storing Vodafone: Geen reisinformatie Arriva, Qbuzz, instellingen slecht bereikbaar

nieuws

Foto Casper Slotboom. Reisinformatie Qbuzz werkt niet.

Door een storing bij Vodafone dinsdagmorgen zijn diverse instellingen moeilijk bereikbaar. Arriva en Qbuzz hebben problemen met het verstrekken van reisinformatie.

De borden van Qbuzz in Groningen met reisinformatie werken niet. Arriva laat weten dat de reisinformatie via de app niet up to date is.

Diverse instellingen melden dat er problemen zijn met de telefonische bereikbaarheid. Zo is de rechtbank Noord Nederland alleen via vaste nummers te bellen.

Het is niet bekend waardoor de storing komt en wanneer die verholpen is. Volgens Vodafone wordt er hard aan gewerkt en hebben de eerste klanten alweer telefonie en mobiel internet: “De storing op ons mobiele netwerk waardoor mobiel bellen en mobiel internet voor een deel van onze klanten niet mogelijk was, is gedeeltelijk verholpen. We werken hard aan een oplossing om het voor alle klanten op te lossen”.