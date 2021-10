Stadsbestuur heeft plannen om 20 hectare groot datacentrum op Westpoort te bouwen

Het Stadsbestuur heeft plannen om een 20 hectare groot datacentrum op Westpoort bij Hoogkerk te bouwen. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

“De plek, de inpassing aan de noordkant van Westpoort, achten wij geschikt als locatie”, vertelt wethouder Berndt Benjamins (D66). “Wel met de juiste architectuur en verdere randvoorwaarden. Als we kijken naar de gemeente waar we zo’n datacentrum kunnen realiseren, dan achten wij Westpoort als een geschikte plek. Deze locatie is namelijk bedoeld voor grootschalige bedrijvigheid. Wat we gaan doen is dat met de wensen en bedenkingen die we hebben, we naar de gemeenteraad gaan, en we gaan bekijken hoe er daar over gedacht wordt.”

De gemeente Groningen is in 2020 benaderd met de plannen voor een nieuw datacentrum. Mocht de gemeenteraad positief tegenover de plannen staan, dan worden er 125 nieuwe banen gerealiseerd. Mocht het datacentrum komen, dan gaat de restwarmte gebruikt worden voor WarmteStad. Met de restwarmte kunnen vijf- tot tienduizend woningen in de stad verwarmd worden.