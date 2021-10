Regenboogvlaggen wapperen in Stad voor Coming Out Day

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De regenboogvlag wappert maandag de hele dag op de gebouwen van publieke instanties. De vlaggen hangen er omdat het nationale Coming Out Day is, de dag voor acceptatie van lhbti’s.

Onder meer aan de Martinitoren, op het Provinciehuis en bij andere publieke gebouwen is de vlag maandagochtend gehesen. Wethouder Chakor hees de Regenboogvlag op de Martinitoren. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol hees de vlag op het Provinciehuis.

Het is deze maandag de 33e keer dat Coming Out Day wordt gehouden, nadat een rechter in de VS een verbod op sodomie had erkend. Later werd de dag gebruikt om stil te staan bij het moment dat lhbtiq+’ers uit de kast willen komen. De eerste officiële Coming Out Day in Nederland was in 2009.

Gedeputeerde @ijzebrandrijzeb hees vanmorgen de regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Met de veelkleurige vlag willen we als provincie laten zien dat iedereen hier welkom is, wat je seksuele geaardheid ook is. pic.twitter.com/t4a1E4wUUx — Provincie Groningen (@provgroningen) October 11, 2021

Vandaag is het Coming-outdag. GGD Groningen hijst de regenboogvlag, omdat wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn,en zich geaccepteerd en sociaal veilig voelt. #ComingOutDay pic.twitter.com/PKV47VWyu5 — GGD Groningen (@GGDGroningen) October 11, 2021

🏳️‍🌈Het is vandaag Coming Out Day🏳️‍🌈 Deze dag symboliseert dat iedereen mag zijn wie die is en wil zijn, ongeacht seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Deze boodschap omarmen we en daarom wappert de regenboogvlag ook voor ons hoofdgebouw in Groningen.#comingoutday2021 pic.twitter.com/4Gvv72cLk7 — Veiligheidsregio Groningen (@VRgroningen) October 11, 2021