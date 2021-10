GGD neemt steeds meer coronatests af

nieuws

Sneltest corona

Het aantal mensen dat een afspraak bij een GGD maakt voor een coronatest neemt de afgelopen week toe. Dat blijkt uit landelijke cijfers.

In de eerste vier dagen van deze week werden er 113.582 tests geregistreerd. In de eerste vier dagen vorige week waren dit 97.388 tests. Dat is een toename van 16 procent. Het aantal ingeplande tests wisselt wel per dag. Op zaterdag en zondag staan meestal weinig afspraken, op maanden en dinsdagen juist meer.

De GGD in Groningen werkt met een wekelijkse update die op de woensdag verschijnt. De cijfers in deze update hebben betrekking op de voorgaande zeven dagen. Afgelopen week liet de GGD weten dat er in de laatste week 5.249 mensen zijn getest. Een week eerder waren dit nog 5.771 testen.